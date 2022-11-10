Врач-нутрициолог объяснила, какие продукты не стоит есть на ночь

Медик предостерегла от позднего ужина с мясом и копченостями, а также с молочными продуктами, фруктами и ягодами.

Нутрициолог Наталья Зубарева объяснила, что некоторые продукты не стоит есть на ночь, потому что они способны разрушить комфорт сна и испортить фигуру.

В частности, не стоит есть на ночь животный белок. Дело в том, что мясо долго усваивается, и организм вместо отдыха будет работать всю ночь, чтобы его переварить. И наутро человек будет чувствовать себя разбитым, сообщает Газета.ру.

В интервью изданию врач отметила, что «жирное, жареное, копченое дает большую нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь».

Фрукты и ягоды на ночь есть также не рекомендуется, потому что они могут забродить в кишечнике, а это способствует коликам и вздутию.

Не лучший вариант для позднего перекуса и кисломолочные продукты. Поджелудочная железа из-за них может начать вырабатывать инсулин, а это приводит к развитию инсулинорезистентности, а также отложению жира.