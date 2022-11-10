На аукцион выставят разбитую гитару с автографом фронтмена Nirvana Курта Кобейна

Этот лот в начале торгов может колебаться от двухсот до четырехсот тысяч долларов.

Аукцион вещей знаменитостей состоится в Нью-Йорке.

Один из наиболее дорогих представленных там лотов – разбитая гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, сообщает Рамблер со ссылкой на агентство Reuters.

Стоимость сломанного инструмента на самом старте торгов может колебаться от двухсот до четырехсот тысяч долларов.

“Курт сломал эту гитару в 1989 году в Вильямспорте, что в штате Пенсильвания. Он на ней даже расписался”, – рассказал Мартин Нолан, исполнительный директор аукциона.

Кроме гитары, на этом аукционе планируют продать свыше полутора тысяч лотов. В их числе - вещи Бейонсе, Принса, Джона Леннона.