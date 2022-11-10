Суд в США приговорил мужа и жену к длительным срокам за передачу секретных данных о строительстве АПЛ Бразилии

Бывший инженер ВМС США и его жена были приговорены в среду (9 ноября) к 19 и 21 годам тюремного заключения соответственно за попытку продать секреты атомных подводных лодок иностранной державе.

44-летний Джонатан Тоббе и его 46-летняя жена Диана были арестованы в октябре 2021 года и через несколько месяцев признали себя виновными в шпионаже в пользу другой страны.

Судья приговорил Диану к более длительному сроку, потому что она стремилась минимизировать свою роль и ей потребовалось больше времени, чтобы принять на себя ответственность.

«Они сговорились продавать секретную информацию, которая поставила бы под угрозу мужчин безопасность Соединенных Штатов», — прокомментировал ситуацию чиновник Минюста США Мэтью Олсен, курирующий учет национальной безопасности.

Джонатан Тоббе, согласно его судебному делу, с 2012 года работал над проектированием реакторов подводных лодок класса «Вирджиния» — новейшего поколения подводных лодок в американском флоте. В апреле 2020 года он отправил в третью страну пакет с исходными документами и инструкциями в этих разработках.

ФБР установило контакт с инженером, выдав себя за представителя этой страны (вероятно Бразилии) и одобрило сделку, чтобы получить доказательства лояльности Тоббе.

Джонатан Тоббе получил в период с июня по август платежи в криптовалюте на сумму 100 000 долларов, в обмен на которые он передал конфиденциальную информацию. Эти данные содержались на зашифрованных SD-картах, которые пара хранила в заранее согласованных местах и прятала в бутерброде с арахисовым маслом, пачке жевательной резинки или в бинтах.