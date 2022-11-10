Рыбак из Флориды в США, поймавший рыбу, сам чуть не попался аллигатору
2022-11-10 09:57
Житель Флориды (США), отправившийся на рыбалку, очень обрадовался, когда к нему на удочку попалась рыба.
Нагнувшись и протянув руку, чтобы поднять добычу, незнакомец не ожидал, что на него самого вот-вот начнётся охота, ведь к нему незаметно подплыл аллигатор.
К счастью, всё закончилось благополучно, и рыбак даже не лишился улова, а аллигатору, несмотря на его агрессивный и драматический выпад, только и оставалось, что сидеть в воде и злобно таращиться.
Опубликовано: Сергей Егодин
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