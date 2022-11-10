Рыбак из Флориды в США, поймавший рыбу, сам чуть не попался аллигатору

Житель Флориды (США), отправившийся на рыбалку, очень обрадовался, когда к нему на удочку попалась рыба.

Нагнувшись и протянув руку, чтобы поднять добычу, незнакомец не ожидал, что на него самого вот-вот начнётся охота, ведь к нему незаметно подплыл аллигатор.

К счастью, всё закончилось благополучно, и рыбак даже не лишился улова, а аллигатору, несмотря на его агрессивный и драматический выпад, только и оставалось, что сидеть в воде и злобно таращиться.