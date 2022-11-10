На промежуточных выборах в США были переизбраны мертвые души

Американские СМИ в очередной раз показали несостоятельность избирательной системы США обвинив демократов в сокрытии переизбрания в Конгресс мертвых политиков.

В одном из округов в штате Пенсильвания на выборах победил Энтони Делюк, но 85-летний демократ умер 9 октября, сообщает Fox News.

В Теннесси победу одержала 93-летняя демократка Барбара Купер, которая, как выяснило издание Local Memphis умерла еще 25 октября.

Штаб главного оппонента демократов экс-президента Трампа уже готовит материалы в суд по другим нарушениям на выборах.