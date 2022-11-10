Терпеливая собака каждый раз ждёт своего медленно передвигающегося хозяина

Неизвестно, где именно были сняты эти кадры, но пользователи интернета посчитали их очень трогательными.

Мужчина, который передвигается с помощью ходунков, отправился выгуливать собаку и, как нетрудно догадаться, двигалась эта пара крайне медленно.

Многих удивило и восхитило поведение собаки.

Учитывая то, что поводок отсутствует, другие питомцы уже давно убежали бы далеко вперёд, но это животное терпеливо поджидает своего владельца, прекрасно понимая, что быстрее идти он не может.