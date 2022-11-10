80-летняя Ангелина Вовк призналась, что не боится ядерной войны

Знаменитая телеведущая сказала, что в ее жизни самое хорошее уже случилось раньше. Но тех, у кого вся жизнь впереди, ей очень жаль.

Знаменитая тетя Лина из "Спокойной ночи, малыши" и ведущая "Песни года" в свои 80 лет выглядит молодо, улыбается и много рассуждает о ситуации в мире.

В разговоре с актером и телеведущим Вячеславом Манучаровым Ангелина Вовк призналась, что не исключает ядерной войны, сообщает Рrozvezd.info.

В ответ на вопрос собеседника, боится ли звезда ядерной войны, Ангелина Михайловна сказала, что в ее жизни самое хорошее уже случилось раньше.

Но тех, у кого еще вся жизнь впереди, ей очень жаль.

"Говорят, во время Великой Отечественной то же самое было: все страны против нас воевали, но мы победили. Сейчас не знаю как... Это может закончиться ядерной войной. Это все тогда. Мне не страшно, в моей жизни самые прекрасные моменты остались в прошлом. Но жаль детей, у которых еще все впереди, молодых людей. Жаль людей тех, кому нравится жить", - сказала Вовк.