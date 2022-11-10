Белорусский актер снялся в роли Ельцина в сериале «Корона»

Вышел 5-й сезон сериала «Корона», где показаны события девяностых годов и встречи Бориса Ельцина с Елизаветой II.

9 ноября на стриминге Netflix выпущен 5-й сезон популярного британского сериала «Корона». Он показывает события девяностых, среди которых - визиты первого президента России Бориса Ельцина в 1992-м году в Британию, а также королевы Елизаветы II в 1994-м - в РФ, сообщает КП.

Роль Бориса Ельцина сыграл известный белорусский и российский артист Анатолий Котенев.

В роли его супруги по фильму, Наины Ельциной, снялась звезда фильма «Берегите женщин» Марина Шиманская, которая последние тридцать лет живет в Испании.

В роли британской королевы выступила Имельда Стонтон, известная по фильму роли в «Гарри Поттере», где она сыграла Долорес Амбридж.

Встречам Елизаветы II с Ельциным посвящена вся 6-я серия шоу. К слову, для новостей про путч взяты не документальные кадры, специально снятые с Котеневым в роли Ельцина.

Эксперты отмечают, что 64-летний Котенев блестяще справился с ролью. Правда, визит Ельцина в Лондон, и визит Елизаветы II в Москву, показаны не настолько масштабными, какими были.