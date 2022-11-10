Власти Ирана объявили о создании гиперзвуковой баллистической ракеты
2022-11-10 10:42
Тегеран объявил о создании первой в стране баллистической гиперзвуковой ракеты.
Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде.
"Эта ракета преодолеет все системы противоракетной обороны", - сказал он.
Хаджизаде подчеркнул, что Иран за короткий срок совершил большой скачек в ракетном производстве.
Опубликовано: Максим Алексеев
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