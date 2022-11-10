Денацификация: приветствие «Жыве Беларусь» с атрибутами и отзывом «Жыве», признано МВД нацистской символикой

МВД Беларуси внесло в перечень нацисткой символики, которая преследуется по закону в Республике Беларусь, восклицание «Жыве Беларусь» в купе с другими атрибутами приветствия.

МВД Беларуси внесло в перечень нацистской символики и атрибутики восклицание «Жыве Беларусь», сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв «Жыве», разъясняют правоохранители.

Эти атрибуты широко использовались белорусскими националистами, которые с 1991 года составили основу оппозиции, действующей в стране политической власти.

Эксперты отмечают, что в Беларуси также может пройти тихая денацификация, которая стала последствием событий 2020 года, где националисты сыграли определенную роль.