В Ирландии полиция провела спецоперацию по задержанию украинского Робина Гуда с арбалетом

Силам правопорядка пришлось вызвать спецназ, чтобы обезвредить украинского беженца в городе Глентисе.

Местный ресурс Donegallive, со ссылкой на источник в полиции рассказал об истории 65-летнего беженца из Украины Александра Погожего.

Мужчина проживал в отеле по программе приема беженцев в Ирландии, но, что-то у него произошло с психикой.

Мужчина похитил велосипед и вооружившись незарегистрированным арбалетом навел страх на ирландских аборигенов.

Как сообщает источник, в суд Погожий пришел в тапочках и спортивном костюме, а на голове у него были заметны обработанные раны.