В Ирландии полиция провела спецоперацию по задержанию украинского Робина Гуда с арбалетом
2022-11-10 11:07
Силам правопорядка пришлось вызвать спецназ, чтобы обезвредить украинского беженца в городе Глентисе.
Местный ресурс Donegallive, со ссылкой на источник в полиции рассказал об истории 65-летнего беженца из Украины Александра Погожего.
Мужчина проживал в отеле по программе приема беженцев в Ирландии, но, что-то у него произошло с психикой.
Мужчина похитил велосипед и вооружившись незарегистрированным арбалетом навел страх на ирландских аборигенов.
Как сообщает источник, в суд Погожий пришел в тапочках и спортивном костюме, а на голове у него были заметны обработанные раны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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