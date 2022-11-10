Эксперты рассказали, какие продукты опасно разогревать в микроволновке
Допущенные ошибки могут нанести урон самой технике, а также навредить здоровью человека.
Микроволновка давно стала активной помощницей в хозяйстве. Но, как предупреждают эксперты, не все продукты можно там разогревать: одни могут навредить технике, а другие здоровью, сообщает Рамблер. Какие продукты лучше не отправлять в микроволновку?
Яйца
Во время их нагревания белок расширяется, и внутри образуется пар, повышается давление. Есть риск, что при чистке яйца оно может взорваться в руках.
Острый перец
Блюда со свежим острым перцем могут превратиться в перцовый балончик. И, когда откроется дверь микроволновки, появится риск заработать ожог слизистых.
Замороженное мясо
Быстрый способ разморозки с помощью микроволновой печи приводит к взрывному размножению бактерий, что грозит пищевой инфекцией.
Сосиски и колбаса
Это опасно потому, что при подобном нагревании в сосисках и колбасе появляются продукты нагревания холестериновых кислот, а это отражается на сердечно-сосудистой системе.
Картофель
При нагревании в микроволновой печи крахмал в картофеле подвергается гидролизу, и выделившиеся при этом вещества губительно отражаются на поджелудочной железе, приводя к серьезным недугам.
Грибы
Белок в грибах после приготовления меняется, поэтому небезопасно подогревать готовые шампиньоны либо вешенки: видоизмененный белок может повредить кишечнику.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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