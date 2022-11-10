Стремоусова похоронят 11 ноября в Симферополе

Сведения о месте и дате похорон Кирилла Стремоусова распространило информационное агентство РИА Новости.

Как сообщили журналисты, траурная церемония прощания с вице-губернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым, а также похороны политика должны состояться 11 ноября в Симферополе.

Как сообщалось ранее, Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия: внедорожник, в котором ехал политик, столкнулся с грузовиком.

В настоящее время правоохранительные органы не установили фактов, которые могли бы свидетельствовать о преднамеренном провоцировании данной аварии или о других вариантах покушения на Стремоусова. На данный момент основная версия — гибель в результате случайного дорожно-транспортного происшествия.