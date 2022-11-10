Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах

Как заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, Италия выполнила свои обязательства предыдущего правительства по поставкам Украине оружия, и продолжать их не намерена.

Глава итальянского оборонного ведомства подчеркнул, что в будущем, возможно, Италия будет предоставлять вооружение Украине, если к этому ее обяжут соответствующие решения в рамках НАТО и Евросоюза. Но в настоящий момент все подобные поставки будут свернуты.

Также Гуидо Крозетто подчеркнул, что считает мирные переговоры единственным приемлемым способом для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Как полагает министр обороны Италии, необходимо в кратчайший срок прекратить боевые действия и решать все проблемы исключительно за столом переговоров.