Эксперты подсказали, какое применение найти в саду для старого сала
Если этот продукт залежался в холодильнике, выбрасывать его не стоит. Он поможет в деле защиты деревьев от грызунов.
Залежалое сало - отличная возможность избавить дачника от серьёзной «зимней» проблемы. Несвежий жир позволит спасти плодовые деревья от грызунов.
Для этого нужно смазать ствол старым салом, и зайцы или грызуны даже не подойдут к дереву.
Эффект объясняется довольно просто: залежалый продукт источает очень неприятный для животных запах.
Кора деревьев останется нетронутой. Примечательно, что такая мера защиты будет работать на протяжении всего зимнего периода.
Самое замечательное, что метод полностью экологичен, и никакого вреда саду и окружающей среде не принесет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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