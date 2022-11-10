Путин отказался от участия в саммите G20

Как сообщил журналистам пресс-атташе российского посольства в Индонезии Александр Тумайкин, российскую делегацию на саммите «большой двадцатки» возглавит глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

После этого данную информацию журналистам подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

При этом подчеркивается, что российский президент Владимир Путин может поучаствовать в предстоящем саммите удаленно, в формате видеоконференции. Однако окончательных решений на этот счет не принято, данный вопрос находится в стадии проработки.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение относительно участия России в саммите «большой двадцатки» будет принято в ближайшие дни.