Успенскую не узнать: певица вставила виниры и сделала новые губы

Специалисты считают, что артистка прибегла к деликатной аугментации губ и регулярно делает процедуру глубокого увлажнения кожи.

Любовь Успенская в очередной раз изменила свою внешность. Поклонники заметили, что губы артистки стали более пухлыми, зубы – такими белыми, какими даже в молодости не были, сообщает Рrozvezd.info.

"Можно отметить, что артистка прибегла к деликатной аугментации губ, - отметил пластический хирург Александр Вдовин. - Введено примерно 1 мл препарата на основе гиалуроновой кислоты. Хорошо проработана кожа: вероятно, имели место аппаратные методики, их осуществляют как нехирургическую подтяжку кожи. Это либо микроигольчатый радиоволновой лифтинг, либо фокусированный ультразвук".

Специалист также не исключает, что Успенская регулярно делает процедуру глубокого увлажнения кожи – биоревитализацию. В тандеме с аппаратными и инъекционными методиками таким образом можно получить отличный результат омоложения.

Главный врач стоматологической клиники Москвы Владимир Лосев по просьбе Рrozvezd.info оценил улыбку звезды. По его мнению, королева шансона установила керамические виниры.

"Они обычно устанавливаются на переднюю группу зубов и позволяют визуально изменить зону улыбки, сделав ее не просто белоснежной, - уверяет Лосев. - С помощью виниров также можно исправить небольшие дефекты прикуса и придать зубам более ровную и правильную форму".