Киев заговорил о предварительных условиях переговоров

Возможность проведения переговоров прокомментировал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как заявил политик в интервью журналистам итальянского издания Corriere della Sera, Киев будет воспринимать в качестве своего партнера того, кто согласится участвовать в переговорах на предварительных условиях Украины. По словам политика, именно предварительные условия являются наиболее важными в данном вопросе — а не конкретный человек, который соглашается их принять.

Также Подоляк ответил, что Соединенные Штаты Америки не оказывают никакого давления на Киев в принятии каких-либо решений. Как подчеркнул чиновник, Вашингтон является союзником Киева во всех вопросах, но не навязывает свою волю или точку зрения по тем ли иным вопросам, предоставляя украинским властям полную самостоятельность.