Киев заговорил о предварительных условиях переговоров
Возможность проведения переговоров прокомментировал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как заявил политик в интервью журналистам итальянского издания Corriere della Sera, Киев будет воспринимать в качестве своего партнера того, кто согласится участвовать в переговорах на предварительных условиях Украины. По словам политика, именно предварительные условия являются наиболее важными в данном вопросе — а не конкретный человек, который соглашается их принять.
Также Подоляк ответил, что Соединенные Штаты Америки не оказывают никакого давления на Киев в принятии каких-либо решений. Как подчеркнул чиновник, Вашингтон является союзником Киева во всех вопросах, но не навязывает свою волю или точку зрения по тем ли иным вопросам, предоставляя украинским властям полную самостоятельность.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Киев заговорил о предварительных условиях переговоров
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