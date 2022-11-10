Медики объяснили, почему рискованно пить томатный сок на борту самолета

Этот напиток один из популярных в полете, но врачи рекомендуют отказаться от него и отдать предпочтение воде.

Если на земле мы пьем томатный сок без последствий, то в воздухе организм на него реагирует иначе. На это влияют сухой воздух, перепады давления в салоне и необходимость сидеть несколько часов подряд.

«Во время полета рекомендую избегать продуктов с высоким содержанием соли», — отметила бывшая стюардесса и диетолог Сара Андерсон.

Прежде всего, речь идет о томатном соке, в котором очень много соли. Если его пить на высоте 10 тысяч метров, лодыжки к концу полета могут сильно увеличиться.

По этой же причине не стоит пить в полете алкоголь и газировку. Газировка из-за понижения кислотности в желудке способна спровоцировать тошноту, а содержащийся в них сахар активизирует размножение в кишечнике вредных бактерий.

Кроме того, лишняя порция газов в организме может отправить в очередь к туалетам в неподходящее время.

В полете лучше всего пить самую обычную воду, без газа: примерно литр на каждые 3-4 часа полета. Вода увлажнит организм, а также не даст образоваться отекам.