Медики объяснили, почему рискованно пить томатный сок на борту самолета
Этот напиток один из популярных в полете, но врачи рекомендуют отказаться от него и отдать предпочтение воде.
Если на земле мы пьем томатный сок без последствий, то в воздухе организм на него реагирует иначе. На это влияют сухой воздух, перепады давления в салоне и необходимость сидеть несколько часов подряд.
«Во время полета рекомендую избегать продуктов с высоким содержанием соли», — отметила бывшая стюардесса и диетолог Сара Андерсон.
Прежде всего, речь идет о томатном соке, в котором очень много соли. Если его пить на высоте 10 тысяч метров, лодыжки к концу полета могут сильно увеличиться.
По этой же причине не стоит пить в полете алкоголь и газировку. Газировка из-за понижения кислотности в желудке способна спровоцировать тошноту, а содержащийся в них сахар активизирует размножение в кишечнике вредных бактерий.
Кроме того, лишняя порция газов в организме может отправить в очередь к туалетам в неподходящее время.
В полете лучше всего пить самую обычную воду, без газа: примерно литр на каждые 3-4 часа полета. Вода увлажнит организм, а также не даст образоваться отекам.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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