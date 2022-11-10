Игнат: Россия копит ракеты для массированного удара по Украине
2022-11-10 12:55
Спикер украинских ВВС Юрий Игнат уверен, что Россия накапливает ракеты для нового массированного обстрела объектов в Украине.
Верховный спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уведомляет, что вооружённые силы России накапливают определённый запас ракетных снарядов для нового массированного обстрела украинских территорий, намереваясь концентрировать будущие удары на энергетической инфраструктуре страны.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что после интенсификации массированных ракетных ударов со стороны РФ более 40% энергетики Украины было выведено из строя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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