Актёр Андрей Стоянов найден мёртвым в Москве без признаков насильственной смерти

10 ноября российский актёр Андрей Стоянов был обнаружен мёртвым на территории Москвы.

В четверг журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу МВД России сообщили, что сегодня в Москве был обнаружен мёртвым российский актёр Андрей Стоянов. При осмотре тела криминалистами эксперты не зафиксировали признаков насильственной смерти.

Стоянов снискал популярность по ролям в таких кинолентах и сериалах как "Дылды", "Люби их всех", "Критический возраст", "Перелётные птицы" и многих других.