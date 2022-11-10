Актёр Андрей Стоянов найден мёртвым в Москве без признаков насильственной смерти
2022-11-10 13:01
10 ноября российский актёр Андрей Стоянов был обнаружен мёртвым на территории Москвы.
В четверг журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу МВД России сообщили, что сегодня в Москве был обнаружен мёртвым российский актёр Андрей Стоянов. При осмотре тела криминалистами эксперты не зафиксировали признаков насильственной смерти.
Стоянов снискал популярность по ролям в таких кинолентах и сериалах как "Дылды", "Люби их всех", "Критический возраст", "Перелётные птицы" и многих других.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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