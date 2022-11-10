Эрдоган назвал вывод армии РФ из Херсона «положительным моментом»
Турецкий президент Тайип Эрдоган поприветствовал решение Минобороны России об отводе российских военных из Херсона.
10 ноября президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что приказ министра обороны России Сергея Шойгу об отводе российских войск из Херсона является положительным моментом и значимым решением, которое приблизит завершение украинского кризиса. Эрдоган пообещал и далее координировать сотрудничество в сфере прекращения военного конфликта с правительствами России и Украины.
Днём ранее командующий группировкой СВО России Сергей Суровикин зачитал доклад Сергею Шойгу, предложив вывести российских солдат из Херсона, после чего получил одобрение на свою просьбу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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