Подоляк заявил, что ВС России оставляют Херсон, как «город смерти»

По словам советника президента Украины, российские военные оставляют в Херсоне смертоносные сюрпризы.

Михаил Подоляк заявил, что ВС России покидая Херсон создали из него город смерти.

«РФ (Россия) хочет превратить Херсон в «город смерти». Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины», — написал Подоляк в Twitter.

Напомним, что командование СВО приняло решение вывести войска с правого берега Днепра и оставить Херсон во избежание не нужных жертв среди мирного населения и потерь живой силы.