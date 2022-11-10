МО РФ: войска России осуществляют манёвр на левый берег Днепра в Херсоне

Министерство обороны России объявило о начале манёвра по передислокации российских военных в Херсонской области.

10 ноября Министерство обороны России опубликовало плановый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что группировка российских военных приступила к выполнению манёвра по отходу на левый берег Днепра в Херсоне, где оборудованы оборонительные позиции для сдерживания наступления армии Украины.

Днём ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил отвести российские войска из Херсона на левобережье Днепра для сохранения жизней личного состава.