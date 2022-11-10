МО РФ: войска России осуществляют манёвр на левый берег Днепра в Херсоне
2022-11-10 13:32
Министерство обороны России объявило о начале манёвра по передислокации российских военных в Херсонской области.
10 ноября Министерство обороны России опубликовало плановый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что группировка российских военных приступила к выполнению манёвра по отходу на левый берег Днепра в Херсоне, где оборудованы оборонительные позиции для сдерживания наступления армии Украины.
Днём ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил отвести российские войска из Херсона на левобережье Днепра для сохранения жизней личного состава.
Опубликовано: Ткачёв Андрей