Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря

Александр Лукашенко распорядился поднять пенсии белорусским гражданам на пять процентов с начала зимы.

Информационное агентство БелТА уведомляет, что 10 ноября Александр Лукашенко ратифицировал президентский указ, согласно которому пенсии в Беларуси будут подняты на пять процентов начиная с 1 декабря 2022 года. Министр социальной защиты Ирина Костевич утверждает, что причиной тому является профицит фонда по выплате пособий населению.

Примечательно, что текущий перерасчёт пенсий является третьим в Беларуси с начала текущего года. Также Костенич поблагодарила Лукашенко за оперативное рассмотрение её предложения по подъёму пенсий.