В Пулково спасли застрявшего в канализации мужчину

В Петербурге спасатели вытащили из трубы канализации в Пулково застрявшего мужчину.

10 ноября сообщили РИА Новости в городском главке МЧС, что пожарно-спасательные и коммунальные службы города помогли достать мужчину из трубы коллектора и передали медикам.

По данным местных СМИ, мужчина разделся и спустился в колодец канализации, залез в трубу диаметром 300 мм. и преодолел около 12 метров, после чего застрял и стал звать на помощь.

Спасателям пришлось вскрыть асфальт и вырыть глубокую яму, чтобы извлечь мужчину из трубы, сообщается, что мужчина выжил, а зачем он подверг свою жизнь опасности, неизвестно.