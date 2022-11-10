Экс-супруг Берковой Стоянов скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет

Бывший муж порноактрисы Елены Берковой, актер Андрей Стоянов умер от внезапной остановки сердца. Артисту было 48 лет.

Несколько часов назад скончался актер и 5-ый муж порноактрисы Елены Берковой Андрей Стоянов. У него остановилось сердце, о чем сообщает Телеграм-канал "SHOT".

По имеющимся сведениям, 48-летнему артисту вызвали скорую после того, как тот потерял сознание, находясь в столице.

Прибывшим медикам не удалось спасти Стоянова и они констатировали смерть в 10:30 утра.

Актер известен по сериалу "Склифосовский".