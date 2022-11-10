Поляков поделился мнением о патриотизме Нетребко

Писатель Юрий Поляков высказал свое мнение относительно патриотизма оперной дивы Анны Нетребко, которая заявляла, что никогда не забывает о своих корнях.

Общественный деятель Юрий Поляков рассказал, что думает о патриотизме Анны Нетребко в интервью "aif.ru".

После запуска спецоперации исполнительница оперы утверждала, что всегда помнит о том, что она русская. Писатель убежден, что это было только словами, неподкрепленными поступками.

Анна Нетребко не дает благотворительных концертов на Донбасс, не оказывает помощь участникам военных действий. Вместо этого знаменитость путешествует по миру.