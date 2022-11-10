Илон Маск заставил сотрудников Twitter работать в офисе по 40 часов в неделю

Американский предприниматель Илон Маск распорядился о прекращении удалённой работы в компании Twitter после её приобретения.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал реформировать работу компании Twitter сразу после того, как купил её: изначально Маск ошеломил мировое сообщество, заявив о скорых масштабных сокращениях в Twitter, а теперь предприниматель распорядился о переводе сотрудников с удалённой работы в офис.

Согласно распоряжению Илона Маска, теперь все работники Twitter должны осуществлять свою профессиональную деятельность исключительно в офисе, тратя на это не менее сорока часов в неделю.

Маск известен своим скептицизмом к удалённой работе и считает её неэффективной ввиду ослабления контроля за сотрудниками. Также Илон Маск утверждает, что намеревается интегрировать криптовалюту Doge в работу Twitter, цена которой существенно выросла после подобного заявления.