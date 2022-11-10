Стейблкоин USDT потерял привязку к доллару, обрушив крипторынок

Обычно эквивалентная по стоимости американскому доллару криптовалюта USDT упала в цене.

Курс стейблкоина USDT, который обычно составляет один доллар и является цифровым аналогом доллара на большинстве криптовалютных бирж, упал до $0.98 вечером 10 октября.

На фоне этого события Bitcoin в течение нескольких дней потерял 20 процентов от своей стоимости, опустившись до 15 тысяч долларов, обновив прежний минимум текущего медвежьего цикла.

Западные аналитики уверены, что пугаться падения курса USDT не стоит, поскольку в истории криптовалют данная монета уже неоднократно откреплялась от доллара и теряла свои позиции. Вместе с тем многие пользователи крупных бирж переводят свои стейблкоины в Bitcoin и BUSD, являющегося стейблкоином биржи Binance.