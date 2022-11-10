Бербок: Венгрия не может быть нейтральной в вопросе расширения НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО.

10 ноября информационное агентство Reuters сообщает, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом высказалась о нейтральной позиции Венгрии относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сделав предупреждение властям страны.

Ранее сообщалось, что глава администрации Венгрии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш объявил, что парламент Венгрии обсудит ратификацию во время осенней сессии, после принятия некоторых законопроектов, связанных с ЕС.