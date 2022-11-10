Издание Breitbart утверждает, что в госбюджете Германии образовалась дыра в размере 100 миллиардов долларов.

10 ноября американская газета Breitbart со ссылкой на исследовательский институт IFО сообщила, что в государственном бюджете ФРГ обнаружена недостача 100 миллиардов долларов, что существенно отразится на немецкой экономике. Читатели Breitbart иронично восприняли новость о кризисе в Германии, посоветовав Берлину одолжить денег у правительства Украины.

Некоторые из пользователей новостного интернет-портала Breitbart напомнили, что Дональд Трамп предупреждал немецкие власти о риске скорой экономической стагнации в ФРГ, однако официальные лица Берлина лишь рассмеялись, не послушав экс-президента Соединённых Штатов.

Другие юзеры сайта Breitbart уверены, что новый виток экономического кризиса в Германии не случился бы, если бы Берлин отказался от поставок оружия киевскому режиму.