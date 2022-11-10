Вхождение Хорватии в Шенгенскую зону одобрено Европарламентом
2022-11-10 17:12
Европарламент одобрил вхождение Хорватии в Шенгенскую зону. Об этом сообщается на сайте организации.
За такое решение высказались 534 депутата, против проголосовали 53, а воздержались – 25.
Европарламент призвал Совет продолжить соответствующий процесс, вплоть до отмены пограничного контроля.
Ожидается, что внутренний пограничный контроль на границе с Хорватией будет прекращен еще до конца года.
Опубликовано: Светлана Репина
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