Вхождение Хорватии в Шенгенскую зону одобрено Европарламентом

Европарламент одобрил вхождение Хорватии в Шенгенскую зону. Об этом сообщается на сайте организации.

За такое решение высказались 534 депутата, против проголосовали 53, а воздержались – 25.

Европарламент призвал Совет продолжить соответствующий процесс, вплоть до отмены пограничного контроля.

Ожидается, что внутренний пограничный контроль на границе с Хорватией будет прекращен еще до конца года.