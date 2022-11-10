Сальдо: Херсонская область будет возвращена в состав России

Глава администрации Херсона Владимир Сальдо прокомментировал новость о выводе российских военных из региона.

В четверг вечером временно исполняющий обязанности главы Херсона Владимир Сальдо сообщил, что жителям и администрации Херсонской области тяжело после новости о выводе российских войск из региона на левый берег реки Днепр.

Вместе с тем Сальдо подчёркивает, что Херсонская область будет в составе России, и все земли Херсонщины будут возвращены под контроль Москвы.

Днём ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу публично объявил о выводе ВС России из Херсона на левобережье Днепра, мотивируя это сохранить жизни российских солдат.