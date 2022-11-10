Сунак заявил Зеленскому о планах Британии поставить тысячу ракет Украине
Британский премьер-министр Риши Сунак провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, рассказав ему о дальнейших планах Лондона по поддержке Киева.
10 ноября пресс-служба правительства Великобритании сообщила о состоявшихся телефонных переговорах между Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Во время беседы Сунак заявил, что Британия намерена поставить Украине ещё тысячу ракет класса "земля-воздух", которые могут быть использованы против России.
Также Риши Сунак утверждает, что пообещал Владимиру Зеленскому отправить 25 тысяч зимних комплектов одежды для украинских военных, о чём ранее просит сам президент Украины.
Вместе с тем западные СМИ уведомляют, что некоторые представители консервативной партии Великобритании намереваются вынести на голосование вопрос о вотуме недоверия Сунаку, который стал премьер-министром Британии после Лиз Трасс, также отстранённой из-за вотума недоверия по итогам 44-дневного нахождения в премьерском кресле.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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