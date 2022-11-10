Stars and Stripes: США провели военные учения в Арктике с целью спровоцировать РФ
Издание Stars and Stripes рассказало о военных учениях Соединённых Штатов по сбросу бомбы в Арктике.
10 ноября выпускаемая американским Пентагоном газета Stars and Stripes сообщила, что войска Соединённых Штатов произвели учебный сброс бомбы в Арктике. Подполковник европейского командования сил НАТО Лоуренс Мельников утверждает, что данная учебная операция США является осознанной провокацией Вашингтона в адрес России.
Вместе с тем Мельников подчёркивает, что американские войска не пытаются добиться эскалации во взаимоотношениях Соединённых Штатов и РФ, а лишь демонстрируют силы Североатлантического альянса.
По данным Stars and Stripes, сброс бомбы США в Арктике осуществлялся при помощи вертолёта и парашюта, а его целью является сохранение возможности атаковать Россию ракетами с близкого расстояния в случае поражения немецкой базы НАТО "Рамштайн".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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