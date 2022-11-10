Опытные цветоводы рассказали, как разбудить орхидею, чтобы заставить ее цвести

Если растение упрямо отказывается радовать хозяина своей красотой, надо слегка помочь ему - устроить небольшую встряску.

Пышная листва в вазоне - это, конечно, хорошо, но каждому владельцу зеленого питомца хочется большего.

Для того чтобы вызвать цветение "упрямой" орхидеи, надо знать несколько простых секретов.

Для начало изменить режим полива. Количество влаги нужно уменьшить, обильная жидкость каждый день надолго может задержать цветение.

Контрастные процедуры - вторая маленькая хитрость опытных цветоводов. Это вовсе не значит, что орхидею надо срочно морозить на балконе зимой.

Поступить следует так: надеть на цветок черный плотный пакет и унести в ванную на всю ночь. Утром орхидею возвращают на прежнее место на подоконнике.

Стрессовая ситуация пробудит ленивое растение и запустит процессы, ведущие к цветению.