Европейские фондовые рынки ликуют после решения по инфляции в США
2022-11-10 18:54
Европейские фондовые рынки ликовали в четверг ввиду более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в США в октябре, что стало приятным сюрпризом, вызвавшим падение доллара и сильное смягчение на рынке облигаций.
Около 16:10 Франкфуртская фондовая биржа выросла на 3,39%, парижский рынок вырос на 2,03%, миланский рынок — на 2,01%, а Лондон — на 1,17%.
Ранее ожидалось, что в результате негативного решения по замедлению инфляции в США евро еще более ослабеет к доллару и обрушит котировки акций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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