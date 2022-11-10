Байден и Си Цзиньпин обсудят Украину, Тайвань и Северную Корею на саммите G20
Джо Байден и Си Цзиньпин планируют провести приватные переговоры на встрече глав "Большой двадцатки" в Индонезии.
10 ноября Белый дом опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что президент США Джозеф Байден намеревается провести личные переговоры с главой компартии Китая Си Цзиньпином на полях встречу лидеров Группы Двадцати.
Ожидается, что Байден и Си Цзиньпин обсудят украинский конфликт, нагнетание обстановки возле тайваньского острова и частные ракетные пуски со стороны Северной Кореи. В Белом доме отметили, что после переговоров политики не намерены выступать с совместным заявлением.
После начала специальной военной операции армии РФ в Украине Джо Байден провёл шестичасовые переговоры с Си Цзиньпином, во время который предупредил его о том, что Пекин столкнётся с тяжёлыми последствиями, если будет помогать России обходить западные санкции или поставлять вооружения Москве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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