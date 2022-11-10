Энистон в первый раз призналась, почему так и не стала матерью
2022-11-10 19:26
Мировая знаменитость Дженнифер Энистон всегда избегала вопросов по поводу отсутствия у нее детей. Сейчас же она решила открыть завесу тайны.
53-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон дала откровенное интервью изданию "Allure", признавшись, почему у нее нет детей. Актриса рассказала, что попыток забеременеть у нее было много.
По признанию знаменитости, она переживала по поводу того, что не может забеременеть в 30-40 лет.
Энистон рассказала, что проходила ЭКО, пила специальный чай, прилагала всевозможные усилия, но все тщетно.
Сейчас, когда "поезд ушел", Дженнифер отпустила ситуацию и перестала беспокоиться по поводу того, что у нее нет наследников.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
ФИФА запретила сборной Дании выступать на ЧМ в футболках с лозунгами за права человека
Путин отказался от участия в саммите G20
Арестован владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах