Энистон в первый раз призналась, почему так и не стала матерью

Мировая знаменитость Дженнифер Энистон всегда избегала вопросов по поводу отсутствия у нее детей. Сейчас же она решила открыть завесу тайны.

53-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон дала откровенное интервью изданию "Allure", признавшись, почему у нее нет детей. Актриса рассказала, что попыток забеременеть у нее было много.

По признанию знаменитости, она переживала по поводу того, что не может забеременеть в 30-40 лет.

Энистон рассказала, что проходила ЭКО, пила специальный чай, прилагала всевозможные усилия, но все тщетно.

Сейчас, когда "поезд ушел", Дженнифер отпустила ситуацию и перестала беспокоиться по поводу того, что у нее нет наследников.