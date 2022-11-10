Испания поставит Киеву РСЗО Hawks и гаубицы с боекомплектом

Испания передаст Украине две ракетные системы Hawks в дополнение к четырем, уже отправленным несколько недель назад по запросу НАТО.

Кроме того, министерство обороны объявило, что также будет отправлена батарея гаубиц 105/14.

Эти гаубицы производства итальянской компании Oto Melara отличаются простотой транспортировки и могут буксироваться легкими транспортными средствами.

Чтобы научиться обращаться с этим новым оружием, 21 украинский военнослужащий проходит специальное обучение на военной базе Альварес-де-Сотомайор в Альмерии.