Ученые раскрыли механизм метастазирования в случае рака прямой кишки и научились его подавлять

Одним из главных врагов человечества является метастазирование, грозное распространение опухоли на другие органы тела. 90% смертей от рака вызваны этим смертельным распространением опухолевых клеток.

Международная группа ученых обнаружила возможную ахиллесову пяту противника. Группа под руководством испанского биолога Эдуарда Батлле поймала с поличным злокачественные клетки, которые высвобождаются при раке толстой кишки, перемещаются по кровотоку и проникают в печень.

Это вторая по смертоносности опухоль на планете после легкого, от которой умирает один миллион человек в год. Открытие было опубликовано в среду в журнале Nature.

Батлье, родившийся в Барселоне 52 года назад, объясняет, что эти злокачественные клетки до сих пор были невидимы с помощью традиционных инструментов. Его команда разработала новый метод, который позволяет захватывать через микроскопическую пору крошечные метастазы всего из трех или четырех клеток для их изучения.

«Мы изучаем, существует ли этот тип клеток в других опухолях. Фактически, эти клетки имеют генетическое сходство с клетками наиболее агрессивного рака поджелудочной железы», — говорит Батлье из Барселонского института биомедицинских исследований.



Обычное лечение рака толстой и прямой кишки заключается в удалении пораженного участка и последующей химиотерапии для предотвращения рецидива. Однако примерно у 35% пациентов с явно локализованной опухолью в последующие годы развиваются метастазы с летальностью более 85%.

Клетки, идентифицированные командой Батлье, называемые клетками с высокой вероятностью рецидива, остаются скрытыми в других органах, таких как печень или легкие, и генерируют эти фатальные вторичные опухоли. Биолог считает, что его открытие может изменить лечение болезни.

Рак, в общем-то, уже не приговор. Более половины больных выживают. При некоторых видах опухолей — лейкозах, лимфомах и миеломах — чудесное излечение достигается за несколько недель благодаря революционной иммунотерапии, которая использует собственные естественные защитные силы человеческого организма для борьбы с раковыми клетками.

По словам Батлье, эти методы лечения обычно не работают против наиболее частых типов рака толстой кишки и его метастазов. С другой стороны, исследования биологов на мышах показывают, что иммунотерапия может быть эффективной, если ее применять в нужное время.

Первичная опухоль в толстой кишке образует вокруг себя настоящий бункер, микроокружение с кровеносными сосудами и волокнистым клеточным материалом, защищающим раковые клетки от защитных сил организма.

«Клетки с высокой вероятностью рецидива, однако, поступают голыми в печень или легкие, они еще не имеют своего опухолевого микроокружения. У нас есть возможность распознать их иммунной системой», — отмечает Батлье.

Мышам с локализованными опухолями ученые вводили стандартную иммунотерапию для очистки остаточных отделившихся раковых клеток, а затем удаляли первичную опухоль.

«Эти мыши после хирургического вмешательства излечиваются. Они больше никогда не рецидивируют», — отметил биолог.

Оставалось продемонстрировать эффективность этой стратегии на людях.

Независимо и не зная о существовании клеток с высокой вероятностью рецидива, онколог Мириам Чалаби в 2017 году уже начала клинические испытания предоперационной иммунотерапии у людей с опухолями толстой кишки в Институте рака Нидерландов.

В его эксперименте используется смесь лекарств, в том числе ниволумаб, препарат, который ослабляет естественные тормоза защитных сил организма и заставляет иммунную систему яростно атаковать опухолевые клетки.

Мириам Чалаби признал свое удивление, узнав новые данные.

«Очень интересно видеть, что специфический фенотип опухолевых клеток, по-видимому, является основной причиной образования метастазов и, в конечном итоге, также прогноза и выживаемости пациентов», — отметил он.

Онколог уже добился исключительных результатов при проведении предоперационной иммунотерапии 107 пациентам с раком толстой кишки с микросателлитной нестабильностью, подтипом опухоли с огромным количеством мутаций в ее клетках.

У двух третей пациентов эта ранняя иммунотерапия устранила все злокачественные клетки. Но этот подтип рака не является самым массовым: он поражает только 15% пациентов с локализованным раком толстой кишки. Чалаби считает, что новые результаты являются толчком для проверки стратегии в дополнительных клинических испытаниях.

Батлье также настроен оптимистично.

«Приблизительно полмиллиона пациентов с раком толстой кишки в год могут пройти лечение с помощью терапии, предотвращающей рецидив», — подсчитал он.

Его команда определила 99 генов, которые активируются у пациентов, у которых риск рецидива в пять раз выше после обычного хирургического лечения и химиотерапии. Эти 99 генов буйствуют в клетках с высокой рекуррентностью, которые располагаются на периферии первичной опухоли, пока не оторвутся и не сформируют небольшие кластеры, которые колонизируют печень или легкие через кровь. Исследователи считают, что их открытие также может помочь выявить пациентов с более высоким риском метастазирования.