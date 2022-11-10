В США трансгендер победил в местном этапе конкурса красоты «Мисс Америка»

В Соединенных Штатах Америки трансгендер победил в местном этапе конкурса красоты «Мисс Америка».

10 ноября на сайте телеканала WPDE-TV появилась информация о том, что в США трансгендер из города Дерри, штат Нью-Гэмпшир, впервые победил в местном конкурсе красоты, который организовал национальный конкурс "Мисс Америка".

В качестве приза она получила корону, титул и стипендию за выдающиеся достижения в учебе и общественную деятельность, а учится Брайан на первом курсе колледжа по специальности "Управление бизнесом".

В статье отмечается, что соперницами Брайана стали девушки более привычных модельных форм, однако именно Нгуен был удостоен короны королевы красоты.