В США трансгендер победил в местном этапе конкурса красоты «Мисс Америка»
В Соединенных Штатах Америки трансгендер победил в местном этапе конкурса красоты «Мисс Америка».
10 ноября на сайте телеканала WPDE-TV появилась информация о том, что в США трансгендер из города Дерри, штат Нью-Гэмпшир, впервые победил в местном конкурсе красоты, который организовал национальный конкурс "Мисс Америка".
В качестве приза она получила корону, титул и стипендию за выдающиеся достижения в учебе и общественную деятельность, а учится Брайан на первом курсе колледжа по специальности "Управление бизнесом".
В статье отмечается, что соперницами Брайана стали девушки более привычных модельных форм, однако именно Нгуен был удостоен короны королевы красоты.
Опубликовано: Елена Калиновская
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