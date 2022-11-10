Байден не собирается встречаться ни с кем из российской делегации на саммите G20
2022-11-10 22:25
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что во время саммита G20 Джо Байден не планирует встречаться ни с Сергеем Лавровым, ни с другими членами российской делегации.
Салливан также отметил, что Байден призовет глав государств выступить против российской спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что в рамках саммита G20 в Индонезии пройдут переговоры Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином.
Во время этой встречи президент США намерен обозначить красные линии своей страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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