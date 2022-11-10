Байден не собирается встречаться ни с кем из российской делегации на саммите G20

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что во время саммита G20 Джо Байден не планирует встречаться ни с Сергеем Лавровым, ни с другими членами российской делегации.

Салливан также отметил, что Байден призовет глав государств выступить против российской спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита G20 в Индонезии пройдут переговоры Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином.

Во время этой встречи президент США намерен обозначить красные линии своей страны.