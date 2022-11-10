Синоптики прогнозируют теплую зиму в Германии
2022-11-10 22:33
Немецкая метеорологическая служба опубликовала на своем сайте прогноз для Германии на предстоящую зиму.
По данным синоптиков, зимние месяцы будут одними из самых теплых с 1991 года.
Ожидается, что средняя температура зимой составит около 2 градусов тепла.
В последнее время в Германии наблюдается теплая погода. Это позволило сократить использование газа в целях отопления и ускорить формирование запаса в подземных хранилищах.
Опубликовано: Светлана Репина
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