Синоптики прогнозируют теплую зиму в Германии

APS
2022-11-10 22:33

Немецкая метеорологическая служба опубликовала на своем сайте прогноз для Германии на предстоящую зиму.

По данным синоптиков, зимние месяцы будут одними из самых теплых с 1991 года.

Ожидается, что средняя температура зимой составит около 2 градусов тепла. 

В последнее время в Германии наблюдается теплая погода. Это позволило сократить использование газа в целях отопления и ускорить формирование запаса в подземных хранилищах.

Опубликовано: Светлана Репина