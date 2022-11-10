Синоптики прогнозируют теплую зиму в Германии

Немецкая метеорологическая служба опубликовала на своем сайте прогноз для Германии на предстоящую зиму.

По данным синоптиков, зимние месяцы будут одними из самых теплых с 1991 года.

Ожидается, что средняя температура зимой составит около 2 градусов тепла.

В последнее время в Германии наблюдается теплая погода. Это позволило сократить использование газа в целях отопления и ускорить формирование запаса в подземных хранилищах.