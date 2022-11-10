Пушилин: флаг России поднят над Павловкой, освобождённой на 90 процентов

Денис Пушилин утверждает, что населённый пункт Павловка в ДНР практически полностью освобождён от присутствия украинских военных.

10 ноября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы зачистили Павловку в ДНР на девяносто процентов, установив над городом российский флаг.

Примечательно, что ранее Пушилин заявил о возможности армии РФ перейти в наступление на позиции ВСУ в Угледаре в случае, если российские войска возьмут контроль над Павловкой.

Угледар является важным транспортным узлом, который является ключевым в снабжении украинских военных в Донбассе. В случае его перекрытия ВС РФ армия Украины может стремительно потерпеть поражение в регионе.