Глава спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что переход Павловки под контроль российских военных является важным моментом спецоперации.

11 ноября лидер чеченского спецназа "Ахмат" и заместитель главы второго корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что восстановление контроля над населённым пунктом Павловка со стороны России позволит российским войскам использовать деревню как плацдарм для наступления на позиции ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что в настоящий момент союзные силы РФ и Донбасса контролируют территорию Паловки на 90 процентов, зачищая село от присутствия украинских военных.

По данным Пушилина, в первую очередь Павловка будет использована войскам России как точка, с которой начнётся полномасштабное продвижение коалиционных сил к Угледару.