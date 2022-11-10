Вучич признал, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона

Президент Сербии Александр Вучич признал, что ошибся, спрогнозировав ожесточенную битву за контроль над Херсоном.

10 ноября ТАСС сообщает, что президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил, что он думал, что россияне будут оказывать серьезное сопротивление под Херсоном, но очевидно, что нет и это показывает, что Сербия должна сама создавать свое будущее, заботиться о нем.

Ранее сообщалось, что Вучич заявил, что битва за Херсон станет решающей в конфликте России и Украины, и сравнил ее по значению со Сталинградской битвой.