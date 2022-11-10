Вучич признал, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона
2022-11-10 23:48
Президент Сербии Александр Вучич признал, что ошибся, спрогнозировав ожесточенную битву за контроль над Херсоном.
10 ноября ТАСС сообщает, что президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил, что он думал, что россияне будут оказывать серьезное сопротивление под Херсоном, но очевидно, что нет и это показывает, что Сербия должна сама создавать свое будущее, заботиться о нем.
Ранее сообщалось, что Вучич заявил, что битва за Херсон станет решающей в конфликте России и Украины, и сравнил ее по значению со Сталинградской битвой.
Опубликовано: Елена Калиновская
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