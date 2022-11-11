США отказались считать российскую экономику рыночной
2022-11-11 00:01
Министерство торговли США заявило, что больше не будет рассматривать российскую экономику как рыночную в своих антидемпинговых процессах.
Согласно заявлению, теперь Соединенные Штаты смогут в полной мере использовать свои антидемпинговые законы.
Сообщается, что это необходимо для корректировки искажений рынка, связанных с вмешательством российского правительства в экономику РФ.
Ранее американский Минторг отозвал лицензии у нескольких российских авиакомпаний, включая «Уральские авиалинии».
Опубликовано: Светлана Репина
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