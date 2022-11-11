США отказались считать российскую экономику рыночной

APS
2022-11-11 00:01

Министерство торговли США заявило, что больше не будет рассматривать российскую экономику как рыночную в своих антидемпинговых процессах.

Согласно заявлению, теперь Соединенные Штаты смогут в полной мере использовать свои антидемпинговые законы.

Сообщается, что это необходимо для корректировки искажений рынка, связанных с вмешательством российского правительства в экономику РФ.

Ранее американский Минторг отозвал лицензии у нескольких российских авиакомпаний, включая «Уральские авиалинии». 

Опубликовано: Светлана Репина