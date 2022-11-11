Белый дом увидел признаки выхода российских войск из Херсона
2022-11-11 00:05
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о некоторых признаках выхода российских войск из Херсона.
Он отметил, что у Вашингтона есть основания полагать, что россияне отступают из города.
При этом Салливан уточнил, что это не указывает на скорое завершение вооруженного конфликта на Украине
Решение об отводе российских военнослужащих из Херсона на левый берег Днепра было принято 9 ноября министром обороны России Сергеем Шойгу.
Опубликовано: Светлана Репина
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